В Агдаше взрыв водонагревателя привел к гибели 78-летнего мужчины

В Агдаше скончался мужчина, получивший тяжелые ожоги после того, как на него вылилась кипящая вода из взорвавшегося водонагревателя.

Как сообщает Report, трагедия произошла в доме 78-летнего жителя города Закира Расулова.

По предварительным данным, инцидент произошел в ванной комнате его дома -взорвался водонагреватель, в результате чего на него вылилась кипящая вода.

Пострадавший был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

По факту проводится расследование.