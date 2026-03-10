Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Агдаше взрыв водонагревателя привел к гибели 78-летнего мужчины

    Происшествия
    • 10 марта, 2026
    • 11:29
    В Агдаше взрыв водонагревателя привел к гибели 78-летнего мужчины

    В Агдаше скончался мужчина, получивший тяжелые ожоги после того, как на него вылилась кипящая вода из взорвавшегося водонагревателя.

    Как сообщает Report, трагедия произошла в доме 78-летнего жителя города Закира Расулова.

    По предварительным данным, инцидент произошел в ванной комнате его дома -взорвался водонагреватель, в результате чего на него вылилась кипящая вода.

    Пострадавший был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

    По факту проводится расследование.

    Агдашский район
    Ağdaşda üzərinə qaynar su tökülən 78 yaşlı şəxs ölüb - YENİLƏNİB
    Ты - Король

    Последние новости

    11:47

    Контейнерные перевозки по ТМТМ к 2029 году вырастут до 300 тыс. TEU

    Инфраструктура
    11:45

    Германия поставит около 35 ракет-перехватчиков PAC-3 Украине

    Другие страны
    11:36

    Заседание глав антимонопольных органов стран ОТГ состоится в Шуше в июне

    Внешняя политика
    11:36

    Александр Комаренко: ВСУ почти полностью освободили Днепропетровскую область

    Другие страны
    11:36

    СМИ: Шнобелевскую премию переносят из США в Европу из-за проблем с визами

    Это интересно
    11:29
    Видео

    Информационно-аналитический портал Caliber.az отмечает 5-летие

    Медиа
    11:29

    В Агдаше взрыв водонагревателя привел к гибели 78-летнего мужчины

    Происшествия
    11:24

    НАТО разместило систему Patriot в турецкой Малатье

    В регионе
    11:19

    Около 200 граждан Азербайджана эвакуируются из Ближнего Востока в Баку - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    Лента новостей