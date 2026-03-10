В Агдаше взрыв водонагревателя привел к гибели 78-летнего мужчины
Происшествия
- 10 марта, 2026
- 11:29
В Агдаше скончался мужчина, получивший тяжелые ожоги после того, как на него вылилась кипящая вода из взорвавшегося водонагревателя.
Как сообщает Report, трагедия произошла в доме 78-летнего жителя города Закира Расулова.
По предварительным данным, инцидент произошел в ванной комнате его дома -взорвался водонагреватель, в результате чего на него вылилась кипящая вода.
Пострадавший был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
По факту проводится расследование.
