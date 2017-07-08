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    В Агдаше вышедшего из автобуса молодого человека сбила машина

    По факту в районном отделении полиции ведется расследование

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В Агдашском районе автомобиль сбил пешехода.

    Как сообщает ширванское бюро Report, случай произошел в селе Голгети.

    Так, перевозивший хлеб автомобиль марки "ВАЗ-2101" сбил жителя села Иззета Магсуд оглу Гасымова, 2001 г.р., нанеся ему серьезные увечья.

    Инцидент произошел когда Иззет Гасымов выйдя из автобуса попытался перейти дорогу.

    Пострадавший доставлен в Агдашскую центральную районную больницу. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.

    Водитель, совершивший наезд, привозил хлеб в село Голгети.

    По факту в Агдашском районном отделении полиции ведется расследование.

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