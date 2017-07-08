В Агдаше вышедшего из автобуса молодого человека сбила машина

8 июля, 2017 14:11

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В Агдашском районе автомобиль сбил пешехода. Как сообщает ширванское бюро Report, случай произошел в селе Голгети. Так, перевозивший хлеб автомобиль марки "ВАЗ-2101" сбил жителя села Иззета Магсуд оглу Гасымова, 2001 г.р., нанеся ему серьезные увечья. Инцидент произошел когда Иззет Гасымов выйдя из автобуса попытался перейти дорогу. Пострадавший доставлен в Агдашскую центральную районную больницу. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Водитель, совершивший наезд, привозил хлеб в село Голгети. По факту в Агдашском районном отделении полиции ведется расследование.