В Агдаше трактор столкнулся с автомобилем, водители пострадали

Агдаш. 13 января. REPORT.AZ/ Два человека получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в Агдашском районе.
Как сообщает Ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Пирязя.
Автомобиль "ВАЗ-21015" под управлением жителя Агдаша Шахина Дунямин оглы Агаларова столкнулся с трактором "Беларусь" с прицепом, управляемым жителем села Котаван Самиром Сеидага оглу Закировым.
В результате аварии оба водителя получили легкие ранения. Автомобиль "ВАЗ-21015" серьезно поврежден.
По факту ведется расследование.
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