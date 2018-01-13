В Агдаше трактор столкнулся с автомобилем, водители пострадали

Агдаш. 13 января. REPORT.AZ/ Два человека получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в Агдашском районе.

Как сообщает Ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Пирязя.

Автомобиль "ВАЗ-21015" под управлением жителя Агдаша Шахина Дунямин оглы Агаларова столкнулся с трактором "Беларусь" с прицепом, управляемым жителем села Котаван Самиром Сеидага оглу Закировым.

В результате аварии оба водителя получили легкие ранения. Автомобиль "ВАЗ-21015" серьезно поврежден.

По факту ведется расследование.