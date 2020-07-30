В Агдаше пропала без вести женщина с малолетним ребенком

Жительница села Ашагы Агджаязы Агдашского района Улькер Абдуллаева1987 года рождения17 июня вышла из дома, где жила вместе с двухлетним сыном, и не вернулась.

Жительница села Ашагы Агджаязы Агдашского района Улькер Абдуллаева 1987 года рождения 17 июня вышла из дома, где жила вместе с двухлетним сыном, и не вернулась.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, приметы У.Абдуллаевой: рост 165 см, телосложение полное, черные короткие волосы, цвет глаз черный.

Выходя из дома, она была в белой рубашке, черных брюках и коричневой обуви. Тех, кто знаком с женщиной, чья фотография размещена ниже, или видел ее, просят обратиться на номер “102” МВД Азербайджана, либо позвонить по номерам 020-235-51-81 и 050-233-06-10 Агдашского районного отделения полиции.