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В Агдаше произошло ДТП, есть погибший

В Агдаше произошло ДТП, есть погибший В Агдаше произошло ДТП, есть погибший.
Происшествия
19 августа 2024 г. 17:32
В Агдаше произошло ДТП, есть погибший

В Агдаше произошло ДТП, есть погибший.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел на 224-м км дороги Баку-Шамахы-Евлах.

Водитель автомобиля марки KIA Ибрагимов Сабухи Рагиф оглу (2002 г.р.), двигаясь в направлении Гейчая, сбил пешехода Рашидова Самеда Сервер оглу. Затем машина упада в водный канал.

Водитель и пешеход были госпитализированы, несмотря на усилия врачей, пешеход скончался.

Данный факт подтвердили и в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

По факту возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdaşda yol qəzası olub, ölən var

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