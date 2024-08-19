В Агдаше произошло ДТП, есть погибший.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел на 224-м км дороги Баку-Шамахы-Евлах.
Водитель автомобиля марки KIA Ибрагимов Сабухи Рагиф оглу (2002 г.р.), двигаясь в направлении Гейчая, сбил пешехода Рашидова Самеда Сервер оглу. Затем машина упада в водный канал.
Водитель и пешеход были госпитализированы, несмотря на усилия врачей, пешеход скончался.
Данный факт подтвердили и в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
По факту возбуждено уголовное дело.