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    The Intercept: США могут не восстановить военное присутствие на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 23:52
    The Intercept: США могут не восстановить военное присутствие на Ближнем Востоке

    США, вероятно, уже никогда не удастся восстановить масштабное военное присутствие на Ближнем Востоке из-за сильного ущерба, нанесенного американским базам в регионе в ходе войны с Ираном.

    Как передает Report, об этом пишет издание The Intercept со ссылкой на американских чиновников.

    Отмечается, что ключевые военные базы США настолько сильно пострадали, что деятельность американских сил была кардинально нарушена, а "прежнее присутствие сил в регионе может не восстановиться никогда".

    В ходе конфликта были повреждены или уничтожены десятки американских военных воздушных судов, включая четыре истребителя F-15, 12 дозаправщиков KC-135, а также 30 ударных беспилотников MQ-9 Reaper, следует из статьи.

    Напомним, что военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля 2026 года. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.

    В ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

    Позднее Вашингтон объявил о начале масштабной кампании по давлению на Иран под названием "Экономический изгой".

    Атака на американские базы Ближний Восток Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki hərbi mövcudluğu əvvəlki miqyasına qayıtmaya bilər
    44 - Tezliklə
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