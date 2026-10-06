The Intercept: США могут не восстановить военное присутствие на Ближнем Востоке

США, вероятно, уже никогда не удастся восстановить масштабное военное присутствие на Ближнем Востоке из-за сильного ущерба, нанесенного американским базам в регионе в ходе войны с Ираном.

Как передает Report, об этом пишет издание The Intercept со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что ключевые военные базы США настолько сильно пострадали, что деятельность американских сил была кардинально нарушена, а "прежнее присутствие сил в регионе может не восстановиться никогда".

В ходе конфликта были повреждены или уничтожены десятки американских военных воздушных судов, включая четыре истребителя F-15, 12 дозаправщиков KC-135, а также 30 ударных беспилотников MQ-9 Reaper, следует из статьи.

Напомним, что военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля 2026 года. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.

В ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

Позднее Вашингтон объявил о начале масштабной кампании по давлению на Иран под названием "Экономический изгой".