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    ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki hərbi mövcudluğu əvvəlki miqyasına qayıtmaya bilər

    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2026
    • 00:57
    ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki hərbi mövcudluğu əvvəlki miqyasına qayıtmaya bilər

    İranla müharibə zamanı ABŞ-nin regiondakı hərbi bazalarına dəymiş ciddi zərər səbəbindən Vaşinqtonun Yaxın Şərqdə əvvəlki miqyasda hərbi mövcudluğunu bərpa edə bilməyəcəyi ehtimal olunur.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Intercept" nəşri ABŞ rəsmilərinə istinadən yazıb.

    Qeyd olunub ki, ABŞ-nin regiondakı əsas hərbi bazaları ciddi zərər görüb. Nəticədə ABŞ qüvvələrinin fəaliyyəti əhəmiyyətli dərəcədə pozulub və regiondakı hərbi mövcudluğun əvvəlki səviyyəsinə heç vaxt qayıtmaya biləcəyi bildirilir.

    Məqalədə qeyd olunur ki, münaqişə zamanı ABŞ-a məxsus onlarla hərbi hava vasitəsi zədələnib və ya məhv edilib. Bunların arasında 4 ədəd F-15 qırıcısı, 12 ədəd KC-135 yanacaqdaşıyan təyyarə və 30 ədəd MQ-9 Reaper zərbə PUA-sı da var.

    Qeyd edək ki, ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatı 28 fevral 2026-cı ildə başlayıb. İyun ayında Vaşinqton və Tehran arasında bütün cəbhələrdə, o cümlədən Livanda hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılmasını nəzərdə tutan anlaşma memorandumu imzalanıb.

    İyulun 8-nə keçən gecə ABŞ İrana qarşı genişmiqyaslı zərbələri bərpa edib. Vaşinqton Tehranın əldə olunmuş razılaşmaların Hörmüz boğazı ilə bağlı müddəalarını pozduğunu bildirib.

    Daha sonra Vaşinqton İrana təzyiq göstərmək məqsədilə "İqtisadi təcrid" adlı genişmiqyaslı kampaniyaya başladığını açıqlayıb.

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Yaxın Şərqdə eskalasiya İran İslam Respublikası
    The Intercept: США могут не восстановить военное присутствие на Ближнем Востоке
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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