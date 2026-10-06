Танкер под флагом Либерии подвергся атаке в Черном море
В регионе
- 06 октября, 2026
- 23:38
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Безэкипажные катера атаковали танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии в Черном море вблизи Сочи.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.
Согласно информации, в результате удара на судне произошло возгорание, власти закрыли пляжи Сириуса для отдыхающих.
"Приступить к тушению горения нефти из-за атаки на танкере можно будет после снижения его интенсивности, когда станет возможным безопасное приближение спасательных судов", - уточнили в Минтрансе.
По данным ведомства, экипаж судна из 23 человек (все - граждане Индии) спасен. По предварительной информации, пострадавших нет.
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