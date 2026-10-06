Танкер под флагом Либерии подвергся атаке в Черном море

Безэкипажные катера атаковали танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии в Черном море вблизи Сочи.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.

Согласно информации, в результате удара на судне произошло возгорание, власти закрыли пляжи Сириуса для отдыхающих.

"Приступить к тушению горения нефти из-за атаки на танкере можно будет после снижения его интенсивности, когда станет возможным безопасное приближение спасательных судов", - уточнили в Минтрансе.

По данным ведомства, экипаж судна из 23 человек (все - граждане Индии) спасен. По предварительной информации, пострадавших нет.