İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Liberiya bayrağı altında üzən tanker Qara dənizdə hücuma məruz qalıb

    Region
    • 07 oktyabr, 2026
    • 00:16
    Liberiya bayrağı altında üzən tanker Qara dənizdə hücuma məruz qalıb

    Pilotsuz katerlər Qara dənizdə, Soçi yaxınlığında Liberiya bayrağı altında üzən "Aframaks Rio" tankerinə hücum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatında deyilir.

    Qeyd olunub ki, zərbə nəticəsində gəmidə yanğın baş verib, Sirius çimərlikləri istirahət edənlər üçün bağlanıb.

    "Tankerə hücum nəticəsində başlayan neft yanğınının söndürülməsinə yalnız onun intensivliyi azaldıqdan, xilasedici gəmilərin təhlükəsiz yaxınlaşması mümkün olduqdan sonra başlamaq olacaq", - nazirlikdən dəqiqləşdiriblər.

    Qurumun məlumatına görə, gəminin 23 nəfərlik heyəti (Hindistan vətəndaşlarıdır) xilas edilib. İlkin məlumata görə, xəsarət alan yoxdur.

    Gəmiyə zərbə Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Qara dəniz
    Танкер под флагом Либерии подвергся атаке в Черном море
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    06:23

    Tramp İranın ABŞ şəhərlərinə raket zərbələri endirməsinin qarşısını alacağını deyib

    Digər ölkələr
    05:54

    "The Times": İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaq

    Digər ölkələr
    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti