Liberiya bayrağı altında üzən tanker Qara dənizdə hücuma məruz qalıb
Region
- 07 oktyabr, 2026
- 00:16
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Pilotsuz katerlər Qara dənizdə, Soçi yaxınlığında Liberiya bayrağı altında üzən "Aframaks Rio" tankerinə hücum edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatında deyilir.
Qeyd olunub ki, zərbə nəticəsində gəmidə yanğın baş verib, Sirius çimərlikləri istirahət edənlər üçün bağlanıb.
"Tankerə hücum nəticəsində başlayan neft yanğınının söndürülməsinə yalnız onun intensivliyi azaldıqdan, xilasedici gəmilərin təhlükəsiz yaxınlaşması mümkün olduqdan sonra başlamaq olacaq", - nazirlikdən dəqiqləşdiriblər.
Qurumun məlumatına görə, gəminin 23 nəfərlik heyəti (Hindistan vətəndaşlarıdır) xilas edilib. İlkin məlumata görə, xəsarət alan yoxdur.
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