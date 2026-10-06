МИД: Из Сирии репатриированы 13 граждан Азербайджана

В результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством, 6 октября из Сирии в Азербайджан были репатриированы 13 граждан, включая шестерых женщин и семерых детей.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

В ведомстве указали, что в Сирию были командированы члены Рабочей группы, в которую входят представители госструктур, ответственных за репатриацию граждан Азербайджана, оказавшихся в кризисной ситуации за рубежом. Репатрианты прошли первичную медицинскую и психологическое обследование.

Затем при координации посольств Азербайджана в Сирии и Турции, а также генконсульства в Стамбуле, гражданам были выданы свидетельства на возвращение в страну и авиабилеты, после чего они были доставлены в страну.

Для социальной реабилитации репатриантов и их реинтеграции в общество будут приняты необходимые меры.

"Правительство Азербайджанской Республики продолжит принимать необходимые меры для репатриации граждан Азербайджана, ставших жертвами вооруженных конфликтов на территориях иностранных государств", - добавили в МИД.