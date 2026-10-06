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    МИД: Из Сирии репатриированы 13 граждан Азербайджана

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2026
    • 23:56
    МИД: Из Сирии репатриированы 13 граждан Азербайджана

    В результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством, 6 октября из Сирии в Азербайджан были репатриированы 13 граждан, включая шестерых женщин и семерых детей.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

    В ведомстве указали, что в Сирию были командированы члены Рабочей группы, в которую входят представители госструктур, ответственных за репатриацию граждан Азербайджана, оказавшихся в кризисной ситуации за рубежом. Репатрианты прошли первичную медицинскую и психологическое обследование.

    Затем при координации посольств Азербайджана в Сирии и Турции, а также генконсульства в Стамбуле, гражданам были выданы свидетельства на возвращение в страну и авиабилеты, после чего они были доставлены в страну.

    Для социальной реабилитации репатриантов и их реинтеграции в общество будут приняты необходимые меры.

    "Правительство Азербайджанской Республики продолжит принимать необходимые меры для репатриации граждан Азербайджана, ставших жертвами вооруженных конфликтов на территориях иностранных государств", - добавили в МИД.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Репатриация из Сирии
    Suriyadan 13 nəfər Azərbaycana repatriasiya edilib
    MFA: Azerbaijan repatriates 13 citizens from Syria
    MiniBoss
    MiniBoss

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