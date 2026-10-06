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    Роналду заявил, что не будет завершать карьеру в сборной Португалии

    Футбол
    • 06 октября, 2026
    • 23:19
    Роналду заявил, что не будет завершать карьеру в сборной Португалии

    Нападающий и капитан саудовского "Аль-Насра" и пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду извинился за то, что спонтанно покинул расположение сборной Португалии.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом говорится в распространенном заявлении португальского футболиста.

    "Я решил покинуть расположение сборной, не дожидаясь дальнейшего нарушения данного мне слова. Они в один голос говорили, что мое место - в сборной. Никогда я не вмешивался в какие-либо технические или тактические решения какого-либо тренера или наставника сборной за почти 25 лет карьеры.

    Я должен принести извинения своим товарищам по сборной за то, что покинул расположение команды. Я еще раз прошу прощения у португальского народа, но нарушение данного слова имеет для меня определяющее значение. Несмотря на нарушение тренером данного мне слова, как могут подтвердить те, кто был свидетелем этих разговоров, мне не следовало так поступать. Ответственность лежит исключительно на мне". - заявил Роналду.

    В своем обращении он подчеркнул, что не планирует окончательно покидать ряды сборной и готов вернуться в любое время.

    "Я могу пообещать всем моим болельщикам, естественно и особенно всем португальцам, что у нас будет один или несколько прощальных матчей; для этого еще будет время. Поэтому, если я буду в хорошей физической форме, буду играть за свой клуб, забивать голы. После дисквалификации, которая может быть мне назначена, я буду доступен, как всегда до сегодняшнего дня, чтобы соревноваться и побеждать за нашу сборную", - подчеркнул он.

    Ранее 41‑летний Роналду сообщил, что уехал из расположения сборной Португалии после пресс‑конференции главного тренера Жорже Жезуша, который не гарантировал футболисту место в основном составе. Форвард не вышел на поле в матче Лиги наций с командой Норвегии 27 сентября, который завершился в пользу португальцев со счетом 2:1.

    Ronaldu Portuqaliya millisində karyerasını başa vurmayacağını açıqlayıb
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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