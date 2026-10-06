Багаи и посол Германии в Иране обсудили вопросы мира и безопасности
В регионе
- 06 октября, 2026
- 23:17
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Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи встретился с послом ФРГ в Тегеране Акселем Диттманом.
Как передает Report, об этом иранский дипломат написал в своем Х-аккаунте.
Он отметил, что борьба с угрозами и вызовами, ставящими под угрозу верховенство закона и подрывающими международный мир и безопасность, остается общей ответственностью.
"Сегодня я принял нового посла Германии в Иране Акселя Диттмана, и мы провели интересную дискуссию о тенденциях, царящих в международных отношениях", - написал Багаи.
Bəqai ilə Almaniyanın İrandakı səfiri sülh və təhlükəsizliyi müzakirə ediblər
Iranian Foreign Ministry spokesman receives new German ambassador
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