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    Багаи и посол Германии в Иране обсудили вопросы мира и безопасности

    В регионе
    • 06 октября, 2026
    • 23:17
    Багаи и посол Германии в Иране обсудили вопросы мира и безопасности

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи встретился с послом ФРГ в Тегеране Акселем Диттманом.

    Как передает Report, об этом иранский дипломат написал в своем Х-аккаунте.

    Он отметил, что борьба с угрозами и вызовами, ставящими под угрозу верховенство закона и подрывающими международный мир и безопасность, остается общей ответственностью.

    "Сегодня я принял нового посла Германии в Иране Акселя Диттмана, и мы провели интересную дискуссию о тенденциях, царящих в международных отношениях", - написал Багаи.

    Эсмаил Багаи МИД Ирана Посол Германии
    Bəqai ilə Almaniyanın İrandakı səfiri sülh və təhlükəsizliyi müzakirə ediblər
    Iranian Foreign Ministry spokesman receives new German ambassador
    MiniBoss
    MiniBoss

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