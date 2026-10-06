Багаи и посол Германии в Иране обсудили вопросы мира и безопасности

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи встретился с послом ФРГ в Тегеране Акселем Диттманом.

Как передает Report, об этом иранский дипломат написал в своем Х-аккаунте.

Он отметил, что борьба с угрозами и вызовами, ставящими под угрозу верховенство закона и подрывающими международный мир и безопасность, остается общей ответственностью.

"Сегодня я принял нового посла Германии в Иране Акселя Диттмана, и мы провели интересную дискуссию о тенденциях, царящих в международных отношениях", - написал Багаи.