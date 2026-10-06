Bəqai ilə Almaniyanın İrandakı səfiri sülh və təhlükəsizliyi müzakirə ediblər
- 06 oktyabr, 2026
- 22:53
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Beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə xələl gətirən təhdid, çağırışlara qarşı mübarizə aparmaq ortaq məsuliyyət olaraq qalır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözçüsü İsmayıl Bəqai Almaniyanın Tehrandakı yeni səfiri Aksel Dittmanla görüşdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, qanunun aliliyini təhlükə altına alan, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə xələl gətirən təhdid, çağırışlara qarşı mübarizə aparmaq ortaq məsuliyyət olaraq qalır.
"Bu gün mən Almaniyanın İrandakı yeni səfiri Aksel Dittmanı qəbul etdim və biz beynəlxalq münasibətlərdə hökm sürən tendensiyalar barədə maraqlı müzakirə apardıq", - Bəqai "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
Today, I received the new German Ambassador to Iran, Amb Alex Dittmann, and we had an engaging and frank discussion on prevailing trends in international relations. Countering the threats and challenges that jeopardize the rule of law and endanger international peace and security remains a shared responsibility - one that calls for insight, courage, and cooperation.— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) October 6, 2026