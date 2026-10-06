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    Азербайджан и Казахстан планируют запустить новый цифровой маршрут в этом месяце

    ИКТ
    • 06 октября, 2026
    • 23:08
    Азербайджан и Казахстан планируют запустить новый цифровой маршрут в этом месяце

    Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) между Азербайджаном и Казахстаном будет введена в эксплуатацию в октябре этого года.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев.

    Стороны уже проложили кабель длиной 390 километров по дну Каспия. Ожидается, что линия станет новым коридором для прямой и высокоскоростной передачи данных между Азией и Европой.

    "Новый маршрут усилит цифровую связь Казахстана с глобальными информационными сетями, а также заложит основу для будущего развития искусственного интеллекта, облачных технологий и современных дата-центров", - заявил Мадиев.

    Отметим, что Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) является важной частью проекта "Цифровой Шелковый путь". Цифровой телекоммуникационный коридор - "Цифровой Шелковый путь", который пройдет через территории Азербайджана, Грузии, Турции, Казахстана и Болгарии, являясь наиболее оптимальным и коротким маршрутом, обеспечивающим высокую пропускную способность и минимальную задержку при передаче данных, придаст импульс региональному сотрудничеству и устойчивому развитию между странами.

    Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи
    Azərbaycan və Qazaxıstan yeni rəqəmsal marşrutu bu ay istifadəyə verməyi planlaşdırır
    Azerbaijan-Kazakhstan Trans-Caspian fiber-optic line set for October launch
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