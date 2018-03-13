В Агдаше перевернулся автомобиль, есть пострадавший

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Агдаш. 13 марта. REPORT.AZ/ В Агдашском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает ширванское бюро Report, происшествие было зарегистрировано в поселке Ляки.

Так, вблизи железнодорожного переезда внутри поселка автомобиль марки "ВАЗ-2107", пытаясь избежать столкновения со встречным грузовиком, выехал с дороги и перевернулся. В результате водитель, житель поселка Ляки Сарван Саттар оглу Гамидов 1976 г.р. получил различные телесные повреждения. Раненый доставлен в Агдашскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.