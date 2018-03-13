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    В Агдаше перевернулся автомобиль, есть пострадавший

    © Report

    Агдаш. 13 марта. REPORT.AZ/ В Агдашском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает ширванское бюро Report, происшествие было зарегистрировано в поселке Ляки.

    Так, вблизи железнодорожного переезда внутри поселка автомобиль марки "ВАЗ-2107", пытаясь избежать столкновения со встречным грузовиком, выехал с дороги и перевернулся. В результате водитель, житель поселка Ляки Сарван Саттар оглу Гамидов 1976 г.р. получил различные телесные повреждения. Раненый доставлен в Агдашскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование.

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