В Агдаше избившему свою жену мужчине отрезали ухо

Агдаш. 17 августа. REPORT.AZ/ В Агдашском районе родственники женщины отрезали ухо зятю.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Котанарх.

Так, житель села Нуреддин Нуру оглу Гадиров 1977 г.р. поссорился с женой и избил ее. Услышав это, родственники женщины проникли в их дом, напали на Гадирова и, избив его лопатой, нанесли ему тяжелые телесные повреждения. Не ограничившись этим, родственники отрезали Н. Гадирову одно ухо.

Пострадавший мужчина с тяжелыми телесными повреждениями был доставлен в Агдашскую центральную районную больницу.

По факту в Агдашском районном отделении полиции ведется расследование.