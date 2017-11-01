В Агдаше из-за пастбища произошла массовая драка с участием женщин

Агдаш. 1 ноября. REPORT.AZ/ Спор в Агдаше перерос в массовую драку.

Как передает ширванское бюро Report, драка произошла между жителями села Агзыбир.

Спор, начавшийся из-за ограждения сельским жителем Сурхаем Аскеровым места выпаса на территории леса Тугай, впоследствии перешел в массовую драку с участием женщин. В результате несколько человек получили различные телесные травмы.

Получившей наиболее серьезную травму Мазбуре Ильяс гызы Магеррамовой оказали первую медицинскую помощь в близлежащем медпункте. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По факту в Агдашском районном отделении полиции ведется расследование.