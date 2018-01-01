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    В Агдаше автомобиль врезался в дерево, водитель и пассажир пострадали

    По факту ведется следствие

    Агдаш. 1 января. REPORT.AZ/ В Агдашском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

    Как передает местное бюро Report, ДТП произошло на одной из центральных улиц Агдашского района. Водитель автомобиля марки ВАЗ потерял управление и врезался в дерево на обочине. В результате водитель и пассажир получиили повреждения различных степеней тяжести. Оба пострадавших были доставлены сотрудниками скорой помощи в центральную больницу Агдашского района. Их состояние оценивается как среднетяжелое.

    По факту ведется следствие.

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