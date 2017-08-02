В Агдаше автомобиль сбил 11-летнего подростка

Агдаш. 2 августа. REPORT.AZ/ В Агдашском районе автомобиль сбил 11-летнего подростка.

Как сообщает ширванское бюро Report, районного жителя Рамзи Сади оглу Самедова 2006 г.р. пытавшегося перейти дорогу вблизи Агдашской районной электросети сбил автомобиль марки "ВАЗ-2106". Подросток получил различные телесные повреждения.

Раненый подросток был доставлен в Агдашскую центральную районную больницу его лечение продолжается в отделении реанимации. Сообщается, что он получил переломы ног.

По факту ведется расследование.