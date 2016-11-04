В Агдамском районе появились змеи - ФОТО

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Агдамском районе в поселке, где разместились вынужденные переселенцы, появились змеи.

Как сообщает карабахское бюро Report, змеи были замечены в частном доме местной жительницы Севиль Гасановой.

По словам владелицы дома, змеи в основном представляют опасность для детей: "Хотя в последние дни нами были убиты несколько змей, они вновь появились в доме".

По словам местных жителей, в жаркие дни на приусадебных участках часто видели змей. Однако с приходом холодов их стало меньше.

Как сообщили Report из Центра гигиены и эпидемиологии Агдамского района, пока к ним не поступала информация по этому поводу: "В случае поступления обращений поселок будет прохлорирован".