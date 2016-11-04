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    В Агдамском районе появились змеи - ФОТО

    Пресмыкающиеся в основном представляют опасность для детей

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Агдамском районе в поселке, где разместились вынужденные переселенцы, появились змеи.

    Как сообщает карабахское бюро Report, змеи были замечены в частном доме местной жительницы Севиль Гасановой.

    По словам владелицы дома, змеи в основном представляют опасность для детей: "Хотя в последние дни нами были убиты несколько змей, они вновь появились в доме".

    По словам местных жителей, в жаркие дни на приусадебных участках часто видели змей. Однако с приходом холодов их стало меньше.

    Как сообщили Report из Центра гигиены и эпидемиологии Агдамского района, пока к ним не поступала информация по этому поводу: "В случае поступления обращений поселок будет прохлорирован".  

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