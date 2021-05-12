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В Агдаме задержаны 9 человек, пытавшихся перейти на деоккупированные земли

В Агдаме задержаны 9 человек, пытавшихся перейти на деоккупированные земли Эти лица были доставлены в отдел полиции
Происшествия
12 мая 2021 г. 10:01
В Агдаме задержаны 9 человек, пытавшихся перейти на деоккупированные земли
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Сотрудники Агдамского районного отдела полиции продолжают меры по пресечению попыток перехода на освобожденные от оккупации, но не полностью очищенные от мин территории.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе очередных мероприятий, проведенных 11 мая сотрудниками Агдамского районного отдела полиции (РОП), были задержаны 9 человек, которые хотели перейти с территории села Чеменли на освобожденные от оккупации территории.

После задержания эти лица были доставлены в отдел полиции, в их отношении приняты соответствующие меры.

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Версия на азербайджанском языке Ağdamda işğaldan azad olunmuş ərazilərə keçməyə cəhd göstərən 9 nəfər saxlanılıb

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