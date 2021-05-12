В Агдаме задержаны 9 человек, пытавшихся перейти на деоккупированные земли

Эти лица были доставлены в отдел полиции

Сотрудники Агдамского районного отдела полиции продолжают меры по пресечению попыток перехода на освобожденные от оккупации, но не полностью очищенные от мин территории.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе очередных мероприятий, проведенных 11 мая сотрудниками Агдамского районного отдела полиции (РОП), были задержаны 9 человек, которые хотели перейти с территории села Чеменли на освобожденные от оккупации территории.

После задержания эти лица были доставлены в отдел полиции, в их отношении приняты соответствующие меры.