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    В Агдаме возникли перебои в подаче электроэнергии

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ На отдельных участках Агдама возникли перебои в подаче электроэнергии. 

    Как сообщает Report, причиной аварии стало короткое замыкание на проходящих через территорию района линиях электропередач. 

    В результате аварии села Махрызлы, Зенгишалы, Гарадаглы, Рзалы и ряд других населенных пунктов остались без света. 

    В заявлении Report руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев подтвердил факт. 

    По его словам, подача электроэнергии будет возобновлена в ближайшие минуты: "Наши сотрудники и техника уже находятся на месте происшествия. Они обнаружили место, где произошло короткое замыкание, и приступили к ремонтно-восстановительным работам. Несмотря на туман, наши сотрудники работают на месте аварии и в течение 20-30 минут подача электричества будет возобновлена".

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