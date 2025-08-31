В Агдаме в результате ДТП пострадали пять человек.

Как сообщает Карабахское бюро Report, инцедент был зафиксирован в селе Чеменли.

Так, автомобиль марки Toyota сначала врезался в электрический столб, а затем столкнулся с машиной марки KIA. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили жители района: Хосров Халил оглу Байрамов (1971 г.р.), Тейюбя Хосров гызы Байрамова (1999 г.р.), Гюльтекин Айхан гызы Байрамова (1974 г.р.), Назиля Кериш кызы Гараева (1969 г.р.) и Лалезар Мирза гызы Мехралиева (1961 г.р.).

По факту ведется расследование.