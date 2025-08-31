    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Hadisə
    • 31 avqust, 2025
    • 21:19
    Ağdamda yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Ağdamda 5 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Qarabağ bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, yol qəzası Çəmənli kəndində qeydə alınıb.

    "Toyota" markalı avtomobilin elektrik dirəyinə, sonra isə KİA markalı avtomobilə çırpılması nəticəsində rayon sakinləri; 1971-ci il təvəllüdlü Bayramov Xosrov Xəlil oğlu, 1999-cu il təvəllüdlü Bayramova Teyyubə Xosrov qızı, 1974-cü il təvəllüdlü Bayramova Gültəkin Ayxan qızı, 1969-cu il təvəllüdlü Qarayeva Nazilə Kəriş qızı və 1961-ci il Mehralıyeva Laləzar Mirzə qızı müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

