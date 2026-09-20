В Агдаме в колодце обнаружили тело мужчины
Происшествия
- 20 сентября, 2026
- 14:58
В селе Шелли Агдамского района в колодце обнаружили тело мужчины.
Как сообщает карабахское бюро Report, в ходе расследования было установлено, что погибший Гаджиев Мушфиг Агиль оглу является жителем Бардинского района.
Согласно предварительной информации, мужчина работал охранником на одном из предприятий в Агдаме.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование по факту продолжается.
Последние новости
14:58
В Агдаме в колодце обнаружили тело мужчиныПроисшествия
14:49
Беллингем согласовал новый контракт с "Реалом"Футбол
14:34
Сербия высвободит часть запасов дизеля для предотвращения роста ценДругие страны
14:32
В Минобороны Турции поздравили Азербайджан с Днем государственного суверенитетаВнешняя политика
14:24
Посольство Турции: Чтим память наших братьев, отдавших жизни за суверенитет АзербайджанаВнешняя политика
14:17
Масим Мамедов находится с визитом в КитаеВнешняя политика
14:09
Макрон и Карни обсудят укрепление экономических и оборонных связейДругие страны
13:49
Во Франции стоимость дизеля достигла рекордно высокой отметкиДругие страны
13:35