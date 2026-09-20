В Агдаме в колодце обнаружили тело мужчины

В селе Шелли Агдамского района в колодце обнаружили тело мужчины.

Как сообщает карабахское бюро Report, в ходе расследования было установлено, что погибший Гаджиев Мушфиг Агиль оглу является жителем Бардинского района.

Согласно предварительной информации, мужчина работал охранником на одном из предприятий в Агдаме.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование по факту продолжается.