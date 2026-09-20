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    В Агдаме в колодце обнаружили тело мужчины

    Происшествия
    • 20 сентября, 2026
    • 14:58
    В Агдаме в колодце обнаружили тело мужчины

    В селе Шелли Агдамского района в колодце обнаружили тело мужчины.

    Как сообщает карабахское бюро Report, в ходе расследования было установлено, что погибший Гаджиев Мушфиг Агиль оглу является жителем Бардинского района.

    Согласно предварительной информации, мужчина работал охранником на одном из предприятий в Агдаме.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование по факту продолжается.

    Агдам
    Ağdamda quyudan kişi meyiti tapılıb

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