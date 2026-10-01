Прокуратура Кюрдамирского района расследует факт массового отравления на свадьбе
Происшествия
- 01 октября, 2026
- 11:38
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Прокуратура Кюрдамирского района проводит расследование по факту массового отравления на свадьбе.
Об этом сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Отмечается, что 30 сентября после торжества в одном из объектов общественного питания в городе Кюрдамир 92 человека обратились в больницу с подозрением на пищевое отравление.
Для установления причины отравления взяты образцы пищи из объекта общепита, назначены экспертизы и выполнены другие необходимые процессуальные действия.
Пациенты получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны для дальнейшего наблюдения в амбулаторных условиях.
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