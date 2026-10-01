Прокуратура Кюрдамирского района расследует факт массового отравления на свадьбе

Прокуратура Кюрдамирского района проводит расследование по факту массового отравления на свадьбе.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что 30 сентября после торжества в одном из объектов общественного питания в городе Кюрдамир 92 человека обратились в больницу с подозрением на пищевое отравление.

Для установления причины отравления взяты образцы пищи из объекта общепита, назначены экспертизы и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

Пациенты получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны для дальнейшего наблюдения в амбулаторных условиях.