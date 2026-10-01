Президент: Поддержка территориальной целостности друг друга – характерная черта отношений Азербайджана и Китая

Азербайджан придает особое значение развитию отношений с Китаем, являющимся дружественной страной и нашим надежным стратегическим партнером.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпиню по случаю Дня образования КНР.

По словам главы государства, характерными чертами азербайджано-китайских отношений являются высокий уровень политического диалога, взаимное доверие и взаимопонимание, постоянная поддержка нашими странами суверенитета и территориальной целостности друг друга.

"Выведение межгосударственных связей на совершенно новый исторический этап – уровень всеобъемлющего стратегического партнерства – является ярким практическим выражением нашей твердой политической воли и совместных последовательных усилий", - отметил он.

Ильхам Алиев подчеркнул, что за последнее время хроника двусторонних отношений была насыщена важными событиями: "Наше эффективное сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах, динамично развиваясь, приобрело новое содержание. Применяемый между нашими странами уже год безвизовый режим, в свою очередь, придал импульс развитию контактов между людьми и туризма. В то же время инициированный Вами и неизменно поддерживаемый Азербайджаном проект "Пояс и путь", в том числе Средний коридор и другие проекты связности, реализуемые совместно со странами Центральной Азии, выступают важными факторами глобального сотрудничества".