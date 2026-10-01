Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Президент: Поддержка территориальной целостности друг друга – характерная черта отношений Азербайджана и Китая

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 12:05
    Президент: Поддержка территориальной целостности друг друга – характерная черта отношений Азербайджана и Китая

    Азербайджан придает особое значение развитию отношений с Китаем, являющимся дружественной страной и нашим надежным стратегическим партнером.

    Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпиню по случаю Дня образования КНР.

    По словам главы государства, характерными чертами азербайджано-китайских отношений являются высокий уровень политического диалога, взаимное доверие и взаимопонимание, постоянная поддержка нашими странами суверенитета и территориальной целостности друг друга.

    "Выведение межгосударственных связей на совершенно новый исторический этап – уровень всеобъемлющего стратегического партнерства – является ярким практическим выражением нашей твердой политической воли и совместных последовательных усилий", - отметил он.

    Ильхам Алиев подчеркнул, что за последнее время хроника двусторонних отношений была насыщена важными событиями: "Наше эффективное сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах, динамично развиваясь, приобрело новое содержание. Применяемый между нашими странами уже год безвизовый режим, в свою очередь, придал импульс развитию контактов между людьми и туризма. В то же время инициированный Вами и неизменно поддерживаемый Азербайджаном проект "Пояс и путь", в том числе Средний коридор и другие проекты связности, реализуемые совместно со странами Центральной Азии, выступают важными факторами глобального сотрудничества".

    Ильхам Алиев Си Цзиньпин Азербайджано-китайские отношения
    İlham Əliyev: Ərazi bütövlüyünə dəstək Azərbaycan-Çin münasibətlərinin səciyyəvi cəhətlərindəndir
    President: We attach special importance to the development of our relations with China, our reliable strategic partner
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    12:36
    Фото

    Азербайджан завоевал очередные медали на "Мингячевирской регате-2026" - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    12:34

    Король Испании Филипп VI вместе с королевой Летисией посетит Сеуту и Мелилья

    Другие страны
    12:33

    Бакинские достопримечательности подсветят проекцией флага Китая

    Внешняя политика
    12:33
    Фото

    Журналист Магрур Али: Приказ об атаке 27 сентября мы встретили как праздничную весть — ИНТЕРВЬЮ

    Внутренняя политика
    12:30

    Кубанычбек Омуралиев: Тюркские государства утвердили дорожную карту в рамках ADEX 2026

    Армия
    12:17

    Фарид Шафиев: Азербайджан, Грузия и Казахстан за последние 5 лет активизировали инвестсотрудничество

    Внешняя политика
    12:16

    Азербайджано-оманский фонд прямых инвестиций приобретет новые акции "Азер-Тюрк Банка"

    Финансы
    12:14

    Жапаров в Лос-Анджелесе примет участие в запуске первого спутника Кыргызстана

    В регионе
    12:05

    На учениях "Сила единства – 2026" показали военную технику

    Армия
    Лента новостей