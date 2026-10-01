İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    İlham Əliyev: Ərazi bütövlüyünə dəstək Azərbaycan-Çin münasibətlərinin səciyyəvi cəhətlərindəndir

    Xarici siyasət
    • 01 oktyabr, 2026
    • 11:15
    İlham Əliyev: Ərazi bütövlüyünə dəstək Azərbaycan-Çin münasibətlərinin səciyyəvi cəhətlərindəndir
    İlham Əliyev

    Azərbaycan Çinlə münasibətlərin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpinə ünvanladığı təbrik məktubunda qeyd edib.

    "Biz dost ölkə və etibarlı strateji tərəfdaşımız olan Çin ilə münasibətlərimizin inkişafına xüsusi əhəmiyyət veririk. Aramızda formalaşmış yüksək səviyyəli siyasi dialoq, qarşılıqlı etimad və anlaşma, ölkələrimizin bir-birinin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə göstərdiyi davamlı dəstək Azərbaycan-Çin münasibətlərinin səciyyəvi cəhətlərindəndir. Dövlətlərarası əlaqələrimizin tamamilə yeni tarixi mərhələyə – hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlməsi qəti siyasi iradəmizin və birgə ardıcıl səylərimizin parlaq praktiki ifadəsidir", - dövlət başçısı bildirib.

    İlham Əliyev vurğulayıb ki, son dövrdə ikitərəfli əlaqələrin salnaməsi mühüm hadisələrlə zəngin olub, iqtisadi-ticari, nəqliyyat-logistika, sərmayə qoyuluşu, enerji, kənd təsərrüfatı və humanitar sahələrdə səmərəli əməkdaşlıq dinamik inkişaf edərək yeni mahiyyət kəsb edibh:

    "Artıq bir ildir ki, ölkələrimiz arasında tətbiq edilən vizasız gediş-gəliş rejimi öz növbəsində insanlararası təmasların və turizmin inkişafına təkan vermişidir. Eyni zamanda təşəbbüskarı olduğunuz və Azərbaycanın da daim dəstək verdiyi "Kəmər və yol" layihəsi, o cümlədən Orta Dəhliz və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə birlikdə həyata keçirilən digər bağlantı layihələri qlobal əməkdaşlığın mühüm amilləri olaraq çıxış edir".

    İlham Əliyev Si Cinpin
    Президент: Поддержка территориальной целостности друг друга – характерная черта отношений Азербайджана и Китая
    President: We attach special importance to the development of our relations with China, our reliable strategic partner
    MiniBoss
    MiniBoss

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