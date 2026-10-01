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    На учениях "Сила единства – 2026" показали военную технику

    Армия
    • 01 октября, 2026
    • 12:05
    На учениях Сила единства – 2026 показали военную технику

    На проходящих в Азербайджане совместных учениях "Сила единства – 2026" продемонстрирована задействованная военная техника.

    Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, представителей медиа ознакомили с характеристиками вооружений, боеприпасов и техники.

    Отмечалось, что основной боевой танк Т-90S предназначен для уничтожения танков, самоходных артиллерийских установок и другой бронетехники противника. Азербайджанская боевая бронированная машина "VAŞAQ" обладает высокой проходимостью и превосходной маневренностью в сложных рельефных и климатических условиях.

    Наземный беспилотник "Barkan", используемый на учениях, создан как автономная платформа и представляет собой военного робота-разведчика с функциями наблюдения и огневой поддержки с передовыми возможностями искусственного интеллекта.

    Капитан азербайджанской армии Арзу Рагимов отметил, что 150-мм самоходный противотанковый ракетный комплекс Spike ER оснащен тепловизором для работы днем, ночью и в условиях ограниченной видимости и предназначен для уничтожения танков и бронетехники.

    "Дальность стрельбы - 8 км, снаряд тандемный кумулятивный, калибр - 150 мм, вес снаряда - 34 кг, вес установки - 90 кг. Эта техника участвовала в 44-дневной Отечественной войне и задействована в нынешних учениях", - сказал он.

    Отметим, что учения проходят с участием военнослужащих Азербайджана, Узбекистана и Турции. Наблюдателями выступают Иран, Словакия, Кыргызстан, Таджикистан, Грузия, Пакистан, Туркменистан, Сербия и ОАЭ.

    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Ходжавенд
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