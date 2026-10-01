На учениях "Сила единства – 2026" показали военную технику
- 01 октября, 2026
- 12:05
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На проходящих в Азербайджане совместных учениях "Сила единства – 2026" продемонстрирована задействованная военная техника.
Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, представителей медиа ознакомили с характеристиками вооружений, боеприпасов и техники.
Отмечалось, что основной боевой танк Т-90S предназначен для уничтожения танков, самоходных артиллерийских установок и другой бронетехники противника. Азербайджанская боевая бронированная машина "VAŞAQ" обладает высокой проходимостью и превосходной маневренностью в сложных рельефных и климатических условиях.
Наземный беспилотник "Barkan", используемый на учениях, создан как автономная платформа и представляет собой военного робота-разведчика с функциями наблюдения и огневой поддержки с передовыми возможностями искусственного интеллекта.
Капитан азербайджанской армии Арзу Рагимов отметил, что 150-мм самоходный противотанковый ракетный комплекс Spike ER оснащен тепловизором для работы днем, ночью и в условиях ограниченной видимости и предназначен для уничтожения танков и бронетехники.
"Дальность стрельбы - 8 км, снаряд тандемный кумулятивный, калибр - 150 мм, вес снаряда - 34 кг, вес установки - 90 кг. Эта техника участвовала в 44-дневной Отечественной войне и задействована в нынешних учениях", - сказал он.
Отметим, что учения проходят с участием военнослужащих Азербайджана, Узбекистана и Турции. Наблюдателями выступают Иран, Словакия, Кыргызстан, Таджикистан, Грузия, Пакистан, Туркменистан, Сербия и ОАЭ.