Ağdamda quyudan kişi meyiti tapılıb
Hadisə
- 20 sentyabr, 2026
- 14:50
Ağdamda kəhriz quyusundan kişi meyiti tapılıb.
"Report"un Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, meyit rayonunun Şelli kəndi ərazisindəki kəhriz quyularından birində aşkarlanıb.
Araşdırmalar zamanı meyitin Bərdə rayon sakini Hacıyev Müşfiq Aqil oğluna məxsus olması müəyyənləşib. Əldə edilən məlumata görə, M. Hacıyev Ağdamda şirkətlərdən birində mühafizəçi işləyib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
18:50
Tramp Pezeşkianla görüşə hazır olduğunu bildiribDigər ölkələr
18:48
Foto
Cəlilabadda zəncirvari qəzada biri azyaşlı olmaqla 3 nəfər yaralanıbHadisə
18:31
İtaliya niqabı qadağan edir, məktəblərdə xarici şagirdlərin sayını azaldırDigər ölkələr
18:26
Azərbaycan Premyer Liqasının VI turunda daha bir görüş keçirilibFutbol
18:18
Foto
Video
Xankəndidə Şəhər Gününə həsr olunmuş konsert keçirilibDaxili siyasət
18:01
Emin Hüseynov: İlin sonunadək Ağdamda 4 yaşayış məntəqəsinin təhvil verilməsi gözlənilirDaxili siyasət
17:56
Lüksemburq dron aşkarlanması fonunda təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirirDigər ölkələr
17:51
Qətər XİN husilərin Səudiyyə Ərəbistanına hücumlarını qətiyyətlə pisləyibDigər ölkələr
17:44
Video