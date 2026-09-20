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    Ağdamda quyudan kişi meyiti tapılıb

    Hadisə
    • 20 sentyabr, 2026
    • 14:50
    Ağdamda quyudan kişi meyiti tapılıb

    Ağdamda kəhriz quyusundan kişi meyiti tapılıb.

    "Report"un Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, meyit rayonunun Şelli kəndi ərazisindəki kəhriz quyularından birində aşkarlanıb.

    Araşdırmalar zamanı meyitin Bərdə rayon sakini Hacıyev Müşfiq Aqil oğluna məxsus olması müəyyənləşib. Əldə edilən məlumata görə, M. Hacıyev Ağdamda şirkətlərdən birində mühafizəçi işləyib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

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