В Агдаме по дороге в больницу водитель совершил аварию - ФОТО

Агдам. 30 января. REPORT.AZ/ В Агдамском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает карабахское бюро Report, происшествие было зарегистрировано на территории села Имамгулубейли.

Так, Искендер Самедов потерял управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2106" и врезался в дерево на обочине дороги. В результате аварии водитель автомобиля и его жена Ганира Самедова получили тяжелые телесные повреждения. Раненые были доставлены в Агдамскую центральную районную больницу.

Согласно сообщению, инцидент произошел по причине превышения скорости. Водитель превысил скорость, чтобы доставить своего малолетнего ребенка в больницу.

По факту ведется расследование.