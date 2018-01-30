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    В Агдаме по дороге в больницу водитель совершил аварию - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Агдам. 30 января. REPORT.AZ/ В Агдамском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

    Как сообщает карабахское бюро Report, происшествие было зарегистрировано на территории села Имамгулубейли.

    Так, Искендер Самедов потерял управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2106" и врезался в дерево на обочине дороги. В результате аварии водитель автомобиля и его жена Ганира Самедова получили тяжелые телесные повреждения. Раненые были доставлены в Агдамскую центральную районную больницу. 

    Согласно сообщению, инцидент произошел по причине превышения скорости. Водитель превысил скорость, чтобы доставить своего малолетнего ребенка в больницу.

    По факту ведется расследование.

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