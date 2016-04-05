 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Выпущенный армянами снаряд упал на здание сельского исполнительного представительства в Агдаме

    Зданию нанесен значительный ущерб

    Агдам. 5 апреля. REPORT.AZ/ Выпущенный армянами снаряд упал на здание сельского исполнительного представительства в селе Афетли Агдамского района.

    Как сообщает Report, в результате обстрела из тяжелого стрелкового оружия и пушек дальнего боя жилых пунктов армянскими подразделениями на здание сельского исполнительного представительства упал снаряд "Град".

    "В результате взрыва никто не пострадал, однако зданию нанесен значительный ущерб", - сообщили из ИВ района. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi