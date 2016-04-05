Выпущенный армянами снаряд упал на здание сельского исполнительного представительства в Агдаме

Агдам. 5 апреля. REPORT.AZ/ Выпущенный армянами снаряд упал на здание сельского исполнительного представительства в селе Афетли Агдамского района.

Как сообщает Report, в результате обстрела из тяжелого стрелкового оружия и пушек дальнего боя жилых пунктов армянскими подразделениями на здание сельского исполнительного представительства упал снаряд "Град".

"В результате взрыва никто не пострадал, однако зданию нанесен значительный ущерб", - сообщили из ИВ района.