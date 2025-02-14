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В Агдаме грузовик подорвался на мине

В Агдаме грузовик подорвался на мине В Агдаме грузовик подорвался на мине.
Происшествия
14 февраля 2025 г. 12:12
В Агдаме грузовик подорвался на мине

В Агдаме грузовик подорвался на мине.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Отмечается, что в бассейне реки Хачин, протекающей через территорию села Аяг Гервенд Агдамского района, произошел минный инцидент.

Житель села Гузанлы Агдамского района Мамедов Фаиг Эршад оглу 1965 года рождения, управляя грузовым автомобилем марки Howo, наехал на противопехотную мину, предположительно принесенную паводковыми водами. При взрыве было повреждено левое заднее колесо автомобиля, в результате происшествия пострадавших нет.

По факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda yük avtomobili sel sularının gətirdiyi minaya düşüb

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