В Агдам назначен комендант

В ответ на запрос Report начальник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), полковник полиции Эхсан Захидов заявил, что отделение полиции Агдамского района будет переведено в город Агдам

В соответствии с Указом президента Ильхама Алиева “Об организации временного Специального управления на освобожденных территориях Азербайджанской Республики” приказом министра внутренних дел, генерал-полковника Вилаята Эйвазова начальник и заместители начальника Агдамского районного отдела полиции назначены комендантами и заместителями по городу.

В ответ на запрос Report начальник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), полковник полиции Эхсан Захидов заявил, что отделение полиции Агдамского района будет переведено в город Агдам.

“В настоящее время на территории района ведутся соответствующие работы. Сотрудники Агдамского районного отдела полиции и личный состав, состоящий из военнослужащих Внутренних войск высокого ранга, продолжат свою деятельность в Агдаме в комендантском режиме. В то же время, личный состав, состоящий из сотрудников полиции и военнослужащих Внутренних войск высокого ранга, продолжает свою деятельность в комендантском режиме на наших освобожденных от оккупации территориях", - сказал представитель МВД.