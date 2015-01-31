​В аэропорту Тюмени задержан азербайджанец, перевозивший 2 млн. рублей

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Сотрудники Тюменской таможни на днях задержали молодого человека, подозреваемого в контрабанде.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Транспортной прокуратуры региона, 27-летний гражданин Республики Азербайджан пытался незаконно провезти деньги через границу Таможенного союза.
В среду, 28 января, молодой человек, спрятав в кармане верхней одежды 2 млн. 40 тыс. рублей, в качестве пассажира авиарейса №750 сообщением "Баку-Тюмень" проследовал по "зеленому" коридору зоны таможенного контроля в международном секторе прилета аэропорта "Рощино".
В ходе досмотра таможенники обнаружили у него не задекларированные денежные средства.
Согласно действующему законодательству, единовременно ввозить в страну можно не более 10 тыс. долларов США. Азербайджанец же пытался провезти на 20 тыс. долларов больше.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 200.1 УК РФ.
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