В Абшеронском районе столкнулись пассажирский автобус и грузовик, есть потерпевшие - ФОТО

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе Баку потерпел аварию принадлежащий одной из частных компаний пассажирский автобус.

Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано в поселке Гобу.

Навстречу автобусу марки "Mercedes" с государственным регистрационным номером 10-VJ-993 выехал грузовик марки "Ford". В результате столкновения двух транспортных средств пострадали находившиеся в автобусе Джахангирова Раифа Гюльверди гызы 1975 г.р., Гаджиагаева Шоле Сабир гызы 1976 г.р., Садыгова Саида Алийолдаш гызы 1978 г.р. и Абдыев Гахраман Агами оглу 1973 г.р.

Потерпевшие госпитализированы.

По словам врачей, состояние Г.Абдыева тяжелое.

Факт расследуется Абшеронским РУП.