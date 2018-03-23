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    В Абшеронском районе столкнулись пассажирский автобус и грузовик, есть потерпевшие - ФОТО

    Состояние одного из четырех пострадавших тяжелое

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе Баку потерпел аварию принадлежащий одной из частных компаний пассажирский автобус.

    Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано в поселке Гобу.

    Навстречу автобусу марки "Mercedes" с государственным регистрационным номером 10-VJ-993 выехал грузовик марки "Ford". В результате столкновения двух транспортных средств пострадали находившиеся в автобусе Джахангирова Раифа Гюльверди гызы 1975 г.р., Гаджиагаева Шоле Сабир гызы 1976 г.р., Садыгова Саида Алийолдаш гызы 1978 г.р. и Абдыев Гахраман Агами оглу 1973 г.р.

    Потерпевшие госпитализированы.

    По словам врачей, состояние Г.Абдыева тяжелое.

    Факт расследуется Абшеронским РУП. 

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