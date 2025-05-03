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В Абшеронском районе проведена операция, задержаны 10 разыскиваемых лиц

В Абшеронском районе проведена операция, задержаны 10 разыскиваемых лиц В Абшеронском районе в рамках операций против незаконного оборота наркотиков выявлены три факта правонарушений.
Происшествия
3 мая 2025 г. 10:35
В Абшеронском районе проведена операция, задержаны 10 разыскиваемых лиц

В Абшеронском районе в рамках операций против незаконного оборота наркотиков выявлены три факта правонарушений.

Как сообщает Report, об этом распространило информацию Министерство внутренних дел.

Задержаны 10 человек, находившиеся в розыске за преступления против собственности и по другим основаниям. По горячим следам раскрыто 6 преступлений.

Выявлены лица, занимавшиеся незаконной уличной торговлей, бродяжничеством, попрошайничеством и ведущие асоциальный образ жизни. Также выявлено 23 случая мелкого хулиганства.

В результате профилактических мероприятий граждане добровольно сдали в полицию 21 единицу оружия и боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке Abşeronda əməliyyat keçirilib, axtarışda olan 10 nəfər saxlanılıb

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