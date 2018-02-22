В Абшеронском районе насмерть сбит пешеход - ФОТО

Абшерон. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе насмерть сбит пешеход.
Как сообщает местное бюро Report, ДТП произошло на дороге Мехдиабад-Новханы.
Орхан Гамлет оглу Акперов 1987 г.р. за рулем автомобиля с государственным регистрационным номером 50-DG-915 сбил пытавшегося перейти дорогу мужчину 35-40 лет. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Водитель задержан и привлечен к следствию.
Личность погибшего неизвестна.
Факт расследуется Абшеронским РУП.
Valeh DadaşovАвтор новости
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