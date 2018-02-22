В Абшеронском районе насмерть сбит пешеход - ФОТО

Абшерон. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе насмерть сбит пешеход.

Как сообщает местное бюро Report, ДТП произошло на дороге Мехдиабад-Новханы.

Орхан Гамлет оглу Акперов 1987 г.р. за рулем автомобиля с государственным регистрационным номером 50-DG-915 сбил пытавшегося перейти дорогу мужчину 35-40 лет. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Водитель задержан и привлечен к следствию.

Личность погибшего неизвестна.

Факт расследуется Абшеронским РУП.