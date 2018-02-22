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    В Абшеронском районе насмерть сбит пешеход - ФОТО

    Абшерон. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе насмерть сбит пешеход.

    Как сообщает местное бюро Report, ДТП произошло на дороге Мехдиабад-Новханы.

    Орхан Гамлет оглу Акперов 1987 г.р. за рулем автомобиля с государственным регистрационным номером 50-DG-915 сбил пытавшегося перейти дорогу мужчину 35-40 лет. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Водитель задержан и привлечен к следствию.

    Личность погибшего неизвестна.

    Факт расследуется Абшеронским РУП. 

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