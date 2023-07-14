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Менеджер действующей в Хырдалане компании обвиняется в присвоении 90 тыс. манатов

Менеджер действующей в Хырдалане компании обвиняется в присвоении 90 тыс. манатов В Абшеронской районной прокуратуре завершено следствие по уголовному делу в отношении Исрафила Аббасзаде, занимавшего должность менеджера по закупкам и логистике ОАО "A+CO", осуществляющего деятельность в Хырдалане.
Происшествия
14 июля 2023 г. 17:39
Менеджер действующей в Хырдалане компании обвиняется в присвоении 90 тыс. манатов

В Абшеронской районной прокуратуре завершено следствие по уголовному делу в отношении Исрафила Аббасзаде, занимавшего должность менеджера по закупкам и логистике ОАО "A+CO", осуществляющего деятельность в Хырдалане.

Как сообщили Report в районной прокуратуре, в ходе следствия были выявлены обоснованные подозрения в том, что И.Аббасзаде присвоил более 90 тыс. манатов путем продажи различным лицам принадлежащих ОАО транспортных средства и в результате других противоправных действий.

На основании собранных доказательств Исрафилу Аббасзаде предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК АР, дело передано на рассмотрение в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.

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Версия на азербайджанском языке Abşeronda şirkətin 90 min manatı mənimsənilib

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