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В Абшеронском районе ликвидирован пожар на открытой территории

В Абшеронском районе ликвидирован пожар на открытой территории В Абшеронском районе ликвидирован пожар на открытой территории.
Происшествия
3 июля 2025 г. 00:17
В Абшеронском районе ликвидирован пожар на открытой территории

В Абшеронском районе ликвидирован пожар на открытой территории.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, пожар, произошедший вечером 2 июля 2025 года на открытой территории в посёлке Масазыр Абшеронского района, был оперативно потушен силами Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Согласно информации, поступившей в 23:25 на горячую линию "112", сразу после получения сообщения к месту происшествия были направлены соответствующие подразделения.

Несмотря на ветреную погоду, благодаря своевременным и неотложным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на прилегающие территории, в том числе на жилые дома.

Дополнительная информация будет предоставлена при её поступлении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMasazırda açıq ərazidə yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

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