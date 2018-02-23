В Абшероне молодого человека сбила машина - ФОТО

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Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Report, инцидент произошел на дороге Хокмели-Гобу.

Житель поселка Хокмели Мамедов Эльчин на управляемом им автомобиле марки "ВАЗ-2106" с государственным регистрационным номером "01-BZ-421" сбил молодого парня 20-25 лет, который переходил дорогу в непредназначенном для этого месте.

Водитель попытался отвезти пешехода в Клинический медицинский центр №1, однако раненый скончался по дороге.

По факту сотрудники Абшеронского РУП назначили автотехническую экспертизу. Для идентификации личности труп был отправлен в отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

В Абшеронском РУП начато уголовное дело. Виновник происшествия задержан.