 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Абшероне молодого человека сбила машина - ФОТО

    Инцидент произошел на дороге Хокмели-Гобу© Report

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

    Как передает Report, инцидент произошел на дороге Хокмели-Гобу.

    Житель поселка Хокмели Мамедов Эльчин на управляемом им автомобиле марки "ВАЗ-2106" с государственным регистрационным номером "01-BZ-421" сбил молодого парня 20-25 лет, который переходил дорогу в непредназначенном для этого месте.

    Водитель попытался отвезти пешехода в Клинический медицинский центр №1, однако раненый скончался по дороге.

    По факту сотрудники Абшеронского РУП назначили автотехническую экспертизу. Для идентификации личности труп был отправлен в отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

    В Абшеронском РУП начато уголовное дело. Виновник происшествия задержан.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi