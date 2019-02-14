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В 4 района Азербайджана назначены новые начальники полиции

© Report/ Orkhan Azim

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел произведены кадровые назначения.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов.

Согласно приказу, начальник Гахского районного отдела полиции Эльнур Мехтиев освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Евлахского РОП, начальник отдела по борьбе с наркотиками Наримановского районного управления полиции Видади Гурбанов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Гахского РОП, начальник Зардабского районного отдела полиции Теймур Гаджиев освобожден от занимаемой должности и назначен начальником полиции города Мингячевир, начальник Балакенского РОП Эльнур Гасанов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Шамкирского РОП.

Заместитель начальника пресс-службы министерства внутренних дел полковник полиции Орхан Мансурзаде подтвердил Report информацию о данных назначениях.

Хафиз Гейдаров

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