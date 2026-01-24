В 2025 году в Азербайджане признаны 4% иностранных судебных решений

В 2025 году количество дел в производстве Коммерческой коллегии увеличилось на 17,9% по сравнению с 2024 годом.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на заседании пленума Верховного суда, посвященном итогам 2025 года.

Отмечено, что из 1026 дел, находившихся в производстве Коммерческой коллегии в 2025 году, 91% дел касался коммерческих споров, 4% дел были связаны с признанием и исполнением решений иностранных судов в Азербайджане.

Из 937 дел, связанных с коммерческими спорами, 82% были завершены. По 81,1% рассмотренных дел судебные акты оставлены без изменения, по 18,1% дел судебные акты отменены, а по 0,8% дел судебные акты были изменены.