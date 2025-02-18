В 1988 году были массово уволены работники-азербайджанцы Карабахского шелкового комбината

В 1988 году работавшие на Карабахском шелковом комбинате азербайджанцы были массово уволены.

В 1988 году работавшие на Карабахском шелковом комбинате азербайджанцы были массово незаконно уволены с работы исключительно из-за национальной принадлежности.

Как сообщает Report, об этом говорится в обвинительном акте по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима в тогдашнем Нагорном Карабахе, суд на которыми проходит в Бакинском военном суде.

Начальник ремонтно-строительного участка Карабахского шелкового комбината Айрапетян Славик Джалалович, секретарь партийного комитета комбината Кочарян Роберт Седракович, главный инженер Симонян Владимир Семенович, председатель профсоюзной организации Месропян Белла Суреновна и другие в сентябре 1988 года, угрозами и прочими действиями, не допускали на рабочие места сотрудников-азербайджанцев Карабахского шелкового комбината и массово изгнали их с производства, тем самым лишив их конституционного права на труд.