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В 1988 году были массово уволены работники-азербайджанцы Карабахского шелкового комбината

В 1988 году были массово уволены работники-азербайджанцы Карабахского шелкового комбината В 1988 году работавшие на Карабахском шелковом комбинате азербайджанцы были массово уволены.
Происшествия
18 февраля 2025 г. 20:19
В 1988 году были массово уволены работники-азербайджанцы Карабахского шелкового комбината

В 1988 году работавшие на Карабахском шелковом комбинате азербайджанцы были массово незаконно уволены с работы исключительно из-за национальной принадлежности.

Как сообщает Report, об этом говорится в обвинительном акте по делу представителей бывшего армянского сепаратистского режима в тогдашнем Нагорном Карабахе, суд на которыми проходит в Бакинском военном суде.

Начальник ремонтно-строительного участка Карабахского шелкового комбината Айрапетян Славик Джалалович, секретарь партийного комитета комбината Кочарян Роберт Седракович, главный инженер Симонян Владимир Семенович, председатель профсоюзной организации Месропян Белла Суреновна и другие в сентябре 1988 года, угрозами и прочими действиями, не допускали на рабочие места сотрудников-азербайджанцев Карабахского шелкового комбината и массово изгнали их с производства, тем самым лишив их конституционного права на труд.

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Версия на английском языке Azerbaijanis working at Karabakh Silk Factory were fired en masse in 1988
Версия на азербайджанском языке 1988-ci ildə Qarabağ İpək kombinatında işləyən azərbaycanlılar kütləvi şəkildə qovulub

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