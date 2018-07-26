Уволен прокурор Исмаиллинского района

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ С целью выполнения поручений и рекомендаций президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжаются мероприятия в направлении усиления борьбы с коррупцией и взяточничеством, принятия мер в отношении должностных лиц, незаконно вмешивающихся в предпринимательскую деятельность, формирования органов прокуратуры, отвечающих современным требованиям. Однако, несмотря на оздоровительные реформы в кадровом составе органов прокуратуры, в последние годы встречаются негативные случаи злоупотребления сотрудниками органов прокуратуры должностными полномочиями, допущение взяточничества и коррупции.

Так, на основе поступившей гражданской жалобы о незаконных действиях старшего помощника прокурора Исмаиллинского района Фаика Гулиева, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана было проведено разбирательство.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В Генпрокуратуре в отношении Ф.Гулиева было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.3 (взяточничество, в крупном размере) по подозрению в получении взятки от председателя правления ОАО "Исмаиллы Тикинти-27" Азада Алиева.

Также во время следствия было установлено, что 17-18 июля Ф.Гулиев взял взятку у Галиба Сулейманова взамен на то, что тот не будет привлечен к уголовной ответственности после проведенных расследований в связи с деятельностью каменного карьера, принадлещащего Г.Сулейманову.

При обыске в кабинете у Ф.Гулиева в сейфе были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств деньги, полученные в качестве взятки.

Ф.Гулиеву предъявлено обвинение по статьям 311.3.2 (получение взятки повторно ) и 311.3.3 (взяточничество, в крупном размере), решением суда он был арестован.

Во время служебной проверки было установлено, что прокурор Исмаиллинского района Ульви Аббасов и старший помощник Ф.Гулиев допускали действия, выходящие за рамки должностных полномочий и нарушающие соответствующие законы страны.

Для обеспечения всестороннего и объективного проведения следствия, приказом генпрокурора Азербайджана от 25 июля 2018 года Ф.Гулиев был отстранен из органов прокуратуры, У.Аббасов был освобожден от занимаемой должности.

В настоящее время по делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия