Уволен начальник службы безопасности Шахдагского туристического комплекса

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Начальник службы безопасности Шахдагского зимне-летнего туристического комплекса Эльданиз Алиев был отстранен от должности из-за допущенных в работе недочетов.

Как сообщает Report, в Шахдагском подразделении полиции Гусарского районного отделения полиции были собраны многочисленные жалобы на него от отдыхающих в туристическом комплексе туристов, а также информация о связях Э.Алиева с нежелательными кругами. Материалы были направлены в министерство культуры и туризма.

Э.Алиев был уволен.

Отметим, что ранее между Э.Алиевым и начальником Шахдагского подразделении полиции, майором полиции Сабухи Рустамовым несколько раз происходили споры. Причиной этого было сокрытие Э.Алиевым от полиции мелких преступлений и событий характера административных правонарушений.