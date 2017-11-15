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    Уволен начальник службы безопасности Шахдагского туристического комплекса

    Подписан соответствующий приказ

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Начальник службы безопасности Шахдагского зимне-летнего туристического комплекса Эльданиз Алиев был отстранен от должности из-за допущенных в работе недочетов.

    Как сообщает Report, в Шахдагском подразделении полиции Гусарского районного отделения полиции были собраны многочисленные жалобы на него от отдыхающих в туристическом комплексе туристов, а также информация о связях Э.Алиева с нежелательными кругами. Материалы были направлены в министерство культуры и туризма.

     Э.Алиев был уволен.

    Отметим, что ранее между Э.Алиевым и начальником Шахдагского подразделении полиции, майором полиции Сабухи Рустамовым несколько раз происходили споры. Причиной этого было сокрытие Э.Алиевым от полиции мелких преступлений и событий характера административных правонарушений.

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