 Наверх

Уволен ли Вагиф Асадов?

Уволен ли Вагиф Асадов?
© Report.az

Минувшим днем распространилась информация, что полковник полиции Вагиф Асадов освобожден от должности начальника отдела Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку.

По информации Report, приказом министра внутренних дел Азербайджана Вилаята Эйвазова весь офицерский состав управления взят в распоряжение. Вагиф Асадов входит в их число.

Несмотря на это, В.Асадов продолжает работу. Сегодня он от имени Управления сделал заявление в связи с дождливыми погодными условиями.  

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!