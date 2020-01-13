Уволен ли Вагиф Асадов?

Минувшим днем распространилась информация, что полковник полиции Вагиф Асадов освобожден от должности начальника отдела Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку.

По информации Report, приказом министра внутренних дел Азербайджана Вилаята Эйвазова весь офицерский состав управления взят в распоряжение. Вагиф Асадов входит в их число.

Несмотря на это, В.Асадов продолжает работу. Сегодня он от имени Управления сделал заявление в связи с дождливыми погодными условиями.