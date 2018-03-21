Уточнены имена погибшего и раненых в аварии в Биласуваре - ОБНОВЛЕНО

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Биласувар. 21 марта. REPORT.AZ/ Уточнены имена погибшего и раненых в аварии, имевшей место минувшим вечером в Биласуваре.

Как передает аранское бюро Report, в результате столкновения автомобилей марок «ВАЗ-2106» и «ВАЗ-21011» погиб житель села Бейдилли Дадашов Захид Балагардаш оглу 1972 г.р. один из водителей житель района Агазаде Таги Муса оглу и пассажир, житель Баку Новрузов Нурлан Эльхан 1998 г.р. были размещены в Биласуварскую районную центральную больницу.

Напомним, что ранее сообщалось о тяжелом ДТП, в результате которого пострадали три человека. Пострадавшие были размещены в Биласуварскую районную центральную больницу.

Позднее сообщили о смерти одного из раненых.

По факту ведется расследование.

***22:09

В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжело пострадали 3 человек.

Как передает Аранское бюро Report, причиной инцидента стало столкновение двух автомобилей.

Пострадавшие доставлены в Центральную больницу Билясуварского района. В настоящее время им оказывается медицинская помощь.

По факту ведется расследование.