В Баку ведутся работы по устранению последствий ливня на одном из проспектов
Происшествия
- 06 апреля, 2026
- 14:25
В Баку ведутся работы по ликвидации последствий, вызванных обильными осадками на проспекте 8 ноября.
Как сообщает корреспондент Report, работы осуществляются Исполнительной властью города Баку и подведомственными структурами под руководством главы ИВ Хатаинского района Рафига Гулиева.
На территории задействованы водонасосы, специальные технические средства и тяжелая техника.
Работает мониторинговая группа столичной администрации, выявляются места скопления воды, устраняются проблемные адреса и предоставляется информация соответствующим ведомствам.
Последние новости
