Установлены причины самоубийства 82-летнего мужчины в Газахском районе - ПОДРОБНОСТИ

Газах. 11 августа. REPORT.AZ/ Установлены причины самоубийства 82-летнего мужчины в Газахском районе.

Как передает западное бюро Report, житель села Агкейняк Нариман Тапдыг оглу Исмайлов 1935 г.р. долгое время страдал раком. В последние дни у него возникли сильные отеки и боли. Не вытерпев этого, 82-летний мужчина покончил с собой, повесившись на тутовом девере во дворе своего дома. Тело пожилого мужчины было обнаружено родными. На место происшествия тут же были вызваны сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов, тело было отправлено на экспертизу.

По факту в Газахской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.